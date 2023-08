Isegi pealtnäha kiitus isale-pojale on tegelikult esiletõstmine läbi negatiivse, nagu juhtus 2020. aastal, kui Delfi valis Martini aasta mõjukaimaks inimeseks ja Mart oli kolmas. Delfi rõhutas, et mõlemad on Eestile kaasa toonud skandaale, segadust ja arengut pidurdavaid otsuseid.

Meenub ainult üks kord, kui keegi tuntud inimene on otsesõnu üht nimetatuist kiitnud. Majandusteadlane ja endine poliitik Heido Vitsur ütles Martin Helme kohta: «Noor Helme on hea lugemusega ja jälgib maailmas toimuvat tähelepanelikult. Ta orienteerub maailma asjades hästi, paljude teiste poliitikute kohta ei saa seda ütelda. Üks tema eelis on ka see, et ta räägib seda, mida mõtleb. Selle pärast on tema esinemised veenvad.» (Eesti Päevaleht 3.06.2022) Erand kinnitab reeglit.