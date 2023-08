NÄDALA PERSOON ⟩ Merle Karusoo: eesti rahvas on poolest saati võõras ja poolest saati oma, aga muud rahvast mul pole

Olen oma elus selgelt liiga vähe teatris käinud. Seepärast ei tundnud ma ennast sugugi kindlalt, kui mulle tehti ettepanek intervjueerida Merle Karusood. Aga kui mulle meelde tuletati, et Merle Karusoo on oma Eesti elulugudes rääkinud ära suure osa Eesti ajaloost, siis ei saanud ma keelduda. Kindlalt ei tundnud ma ennast sellegipoolest – kuigi olen ajaloolane.

Suvel 1980, kui esietendus teie «Olen kolmeteistkümne aastane», olin mina 12-aastane. Kui meid terve klassiga seda vaatama viidi, võisin olla täpselt 13. Tuleb meelde küll, kuidas Guido Kangur laval preservatiivi välja võtab ja kuidas Andrus Vaarik talle «mine persse, lokilammas» ütleb. 1989. aastal ilmus teie näidend ka raamatuna ja kui nüüd seda uuesti lugesin, siis tundub see tekst väga aus: «Mul on nätsu. – Näita. – Vene oma. – See on meie eesti oma! – Mis vahet seal on?» Aga see oli sügav stagnaaeg: Leonid Brežnev, Karl Vaino, Elsa Gretškina (ENSV haridusminister) – kuidas seda võidi lubada?