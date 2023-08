AK FOOKUS ⟩ Vene kooli suure reformi põhimotiiv – võrdsed võimalused kõigile

​ Vene kooli üleminek eestikeelsele õppele tekitab mõnedel küsimusi riigi motiivi kohta. Selle ümber ringleb igasuguseid arvamusi, sõltuvalt inimese maailmavaatest. Olid ju selle reformi ettevalmistamisel, mille riigikogu tegi seaduseks, mingisugused strateegilised eesmärgid. Mis need on? Milleks seda kõike vaja, peale selle, et lapsed eesti keelt hästi valdaksid?

Eesti keel on siin riigis täisväärtuslikuks toimimiseks vajalik. Eestikeelsele õppele on vaja üle minna selleks, et nende noorte, kelle emakeel ei ole eesti keel, valikud edasises hariduselus, tööelus, siin ühiskonnas sõltuks nende huvidest, soovidest, võimekusest. Mitte sellest, milline on nende riigikeele oskus. See on kõige fundamentaalsemal tasandil võrdsete võimaluste tagamine kõigile noortele Eesti ühiskonnas. Täna näeme selgelt, et nendest 60/40-mudeli järgi toimivatest gümnaasiumitest ja vene õppekeelega põhikooli lõpetanute hulgast ei jõua nii palju noori kõrgharidusse.