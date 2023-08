JUHTKIRI ⟩ Vene kodanikud valigu Venemaal

Miks see oluline on? Tuletame meelde, et viimastel riigikogu valimistel, kus Vene kodanikud valida ei saa, kogus Vasakpartei kandidaat Aivo Peterson ometigi 3968 häält ning peaaegu pääses riigikokku. Seesama Peterson, kes käis tutvumas oludega Venemaa okupeeritud aladel ning lasi ennast pildistada Donetski linnasildi juures.

On täiesti ilmselge, et selline ringreis sai toimuda vaid Venemaa jõuametkondade heakskiidul. Tema valimistulemuste põhjal on samuti täiesti ilmselge, et Eestis on salaputiniste palju rohkem, kui me tahaksime endale tunnistada. Ja peale kõige muu on selge seegi, et praegustes oludes Vene Föderatsiooni kodakondsuse hoidmine on toetusavaldus agressorriigile. Keda on Eestis elavad Venemaa kodanikud käinud saatkonnas presidendiks valimas? Ikka Putinit!

Teame, et Eesti valitsus on hakanud justiitsiministeeriumi eestvedamisel ette valmistama seadusemuudatuse eelnõu, mis võtaks meil elavatel Venemaa kodanikelt õiguse valida kohalikku omavalitsust, mida nad on saanud teha alates 1996. aasta valimistest. Ja mitte üksnes, kaudselt on tegemist ka Eesti presidendivalimistega, kuna kohalikud omavalitsused saadavad esindajaid presidendi valimiskogusse.

On kuulda, et valitsus pole selles küsimuses üksmeelt ning näiteks siseminister Lauri Läänemets on öelnud, et selline keeld vajaks Eesti põhiseaduse muutmist. Lisaks on nurisetud, et justiitsministeerium ei ole veel laiale ringile saatnud juriidilist analüüsi, kas ja kuidas vastav seadusemuudatus võimalik oleks. Väidetavalt on selline uuring juba valmis või kohe valmimas.