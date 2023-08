MARTIN EHALA ⟩ Lastetusuuringu skandaal tõotab tuua ajaloolise otsuse

Esiteks, selle skandaali läte ja moraalse pahameele allikas on maailmavaateline – osa valimisse sattunud naiste nördimus, et nende lastetus on uurimisobjektiks, et küsitakse küsimusi, mis tunduvad neile ebaeetilised, ja uuringut viib läbi sihtasutus, mille eesmärk on suurendada sündimust. Kuidas sai selline asi üldse juhtuda? Naise emakas on tema asi, ja kellelgi pole õigust uurida või ette kirjutada, kas ja millal ta sünnitab.