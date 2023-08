AHTI KALLIKORM ⟩ Mis on ühist automaksul ja Kose bussil number 5?

Loomisega käib kaasas üks lugu. Ühel kummalisel komandeeringul 25 aastat tagasi kohtasin hallis ülikonnas meesterahvast, kes oli äärmiselt uhke oma positsiooni üle ühiskonnas. Ta oli nii ennast täis, et lausa lõbus oli seltsimeest hotelli hommiku- või õhtusöögil kohata. Mees ei väsinud oma tähtsust välja näitamast ega ütlemast. Vaidlesime Praha kevade sündmuste üle ja ainus, mis teda häiris, olid Vene tankide poolt puruks sõidetud tšehhide bussid ja trammid. «Aga inimesed?» küsisin.

Siis läksime kartidega sõitma. Toonase 70 kiloga oli mu kehamassiindeks sootuks teine kui täna, mis andis mulle tähtsa seltsimehe ees väikese eelise. Võistlejaid oli oma kuus-seitse, ja juhtus, et võitsin. Väikese inimese tunned ära sellest, et ta ei oska kaotada. Keksus ja peituses ei solvu ükski laps, tähtis inimene kardisõidus aga küll. Tema see oligi, kes linnatranspordi bussipargi ülemana pani käima bussi number 5, sest elasid nad kahekesi Pirita-Kosel, naine aga töötas Männikul. Suurepärane liin number 5, mida isegi olen kasutanud.