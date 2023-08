Need on kuidagi vastikult triviaalsed küsimused, mida inimestele meeldib siia-sinna loopida siis, kui tahavad kas targutada või ei taha vastata. Ometi need kõnelevad. Ja vahetevahel, kasvõi harva, on mõistlik neid küsida siis, kui tundub, et iga asi allub gravitatsioonile rohkem, kui Maa külgetõmbejõud seda ette näeb. Loe: suundub vaatamata igasugustele pingutustele otse karumustikasse.