MITTE_TALLINN ⟩ Uued tänavaprojektid ragisevad, samas kui Vilnius annab eeskuju

Tallinna uued tänavaprojektid ragisevad, sest puudub selge siht. Enamus tahavad paremat, aga süsteemis on veel kivistunud tegelasi, kes ei jaga üldse matsu ja jätkavad senist viisi.

Vilnius võttis paar aastat tagasi vastu uue tänavastandardi. See koosneb 12st punktist. «Loo sobilik lahendus, aga pea silmas neid põhimõtteid.»

Need on nii selged ja samas painduvad, et annab ideaalse lähteülesande ükskõik mis tänava kujundamiseks.