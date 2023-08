See pole delikaatne küsimus, kuna kõik ümberkaudsed ja tööandja teavad seda niikuinii. Selline uuring on väga vajalik, et teada saada naiste protsent, kes last tegelikult ei soovi. Näiteks hoopis mees ei luba?

Tegeleda saab nende naistega, kes soovivad ja kuidas neid tõhusalt aidata. Nüüd aga on takistuseks äkitselt see, et kas üldse tohib küsida. Ammu oleks pidanud küsima, mitte ainult arvama. Arvajad sageli alustavad kõnet lausega: «Mina näiteks olen hästi hakkama saanud...» Panemata ennast ilma lasteta naise olukorda. See küsimustik on ülivajalik.