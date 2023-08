Juhtkiri ⟩ President ei tohi sõltuda ei valitsusest ega ministrist

Eesti põhiseaduses on kirjas meie riigi aluseks olevad mõtted. Nii on seal kirjas, et Eesti riigipea on president. Temal aitab oma ametiülesandeid täita presidendi kantselei.

Presidendi kantselei on sel aastal kulutanud kiiremas tempos, kui eelarve lubanuks. Süüdi selles on riigivisiitidega kaasnenud ootamatud väljaminekud. Nii uuriski presidendi kantselei direktor Peep Jahilo, kas valitsus võiks reservfondist lisaraha anda. Rahandusminister Mart Võrklaev andis aga märku, et ametlikku rahataotlust pole mõtet esitada, sest ega seda niikuinii heaks kiideta.

Lisandus veel segasevõitu lugu, kuidas presidendi sisenõunik Toomas Sildam olla rahandusministeeriumile vihjanud, nagu sõltuks seaduseelnõude väljakuulutamine presidendi poolt sellest, kas valitsus ikka rahataotluse heaks kiidab. Kui asi päriselt nii oli, siis on muidugi arusaadav, et rahandusministril olnuks keeruline rahaküsimisele jaatavalt vastata.

Peamine küsimus pole aga tegelikult üldse selles, kas rahandusministri eitav vastus on õigustatud või mitte. Põhiseaduses mainitud institutsioonid on Eesti riigi toimimiseks hädavajalikud. Neil on ette nähtud ülesanded, mida tuleb täita.

Põhiseaduse mõttest lähtudes peaksid need institutsioonid olema valitsusest kui täitevvõimust sõltumatud, autonoomsed ja iseseisvad. Samas paneb nende eelarve paika rahandusministeerium. See probleem ei piirdu ainult presidendi kantseleiga, samamoodi on ka riigikogu kantseleil, riigikantseleil, riigikontrollil ja riigikohtul. Kõik nad peavad praegu vajadusel raha küsima täitevvõimu ehk valitsuse käest.