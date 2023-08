Möödunud nädala lõpus toimunud arvamusfestivalilt ei jäänud silma mitte see, et Martin Helme loobus erakondade pealike mõõduvõtus kaasa löömast, vaid see, et Jaak Madison Eestist valitud eurosaadikute sõnavõistlusel osales, kirjutab välisuudiste toimetaja Külli Kapper.