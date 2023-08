LEELO KUKK ⟩ Mõõdukas küttimine ei ole takistanud karude arvukuse pidevat kasvu

Alles jagas Postimees tragikoomilist lugu Rumeeniast, kus karu oli ühes maamajas pistnud tilgatumalt pintslisse kogu peene baarikapi sisu. Mõte kallist vahuveini limpsivast mesikäpast ajab muigele, aga viitab tõsisele probleemile: mida suurem on karude arvukus, seda enam on kokkupuuteid inimestega ning kasvab tõenäosus, et kokkupuude toob kaasa kahjud või on lausa inimesele ohtlik. Karpaatides pole paraku ennekuulmatud ka karurünnakud inimeste vastu.