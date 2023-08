Kõik suurkiskjad on nii Eestis kui ka kogu Euroopa Liidus kaitse all. Nende küttimine peab olema rangelt reguleeritud. Seda ütleb eelkõige elupaiga direktiivi artikkel 16. Kaitset ei nõua kiskjatele mitte ainult elupaiga direktiiv, vaid ka Berni konventsioon, millega Eesti on liitunud.