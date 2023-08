AIVO LILL ⟩ Riikide kaitse-eelarved ei ole mõeldud kodus paugutamiseks, kui käimas on päris sõda

Riikide, sealhulgas Eesti, kaitse-eelarved ei ole selleks, et üks osa ühiskonnast saaks selle raha eest lihtsalt polügoonidel püsse paugutada ja sõda mängida. Kaitse-eelarve on selleks, et tagada riigile rahu ja julgeolek. Seega tuleb seda raha kasutada sihipäraselt – selliselt, kuidas see raha parimal võimalikul viisil riigile rahu ja julgeoleku tagaks, kirjutab matemaatik Aivo Lill (EKRE).