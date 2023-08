Juhtkiri ⟩ Meil on vaja teada, miks sünnib vähe lapsi

Meenutame, et Pere Sihtkapitali loomise idee pakkus välja Isamaa ja Res Publica Liit 2018. aastal ja Jüri Ratase esimene valitsus eraldas sellele 2019. aasta eelarves algkapitali. Sihtkapitali põhikirjaline eesmärk on aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkust, lähtudes põhiseaduse preambulis sätestatud eesmärkidest.

Uuringu ümber lahvatanud probleemi personaalne keskpunkt on tänase seisuga selge – see on Tartu Ülikooli nüüdseks juba endine dekaan Raul Eamets, kes tegi asju, mida ta väidetavalt ei tohtinud, aga tegi siiski. Ja sai selle eest ka karmilt karistada. Paistab, et rikutud on ühtlasi uuringu maine, kuid tõenäoliselt lähemad päevad toovad veelgi selgemat teadmist juhtunu kohta. Võib-olla istus Eamets ka liiga paljudes nõukogudes, kuid see ei ole hetkel peamine. Ebaproportsionaalselt rängad hinnangud uuringu ja selle korraldajate aadressil viivad aga mõttele, et eksimust püütakse ära kasutada poliitilises võitluses.

On väidetud, justkui oleks kõnealune uuring midagi enneolematut või lausa lubamatut. Kuid Eesti vabariigis võivadki sihtasutused ühiskonda uurida, uuringufirmad võivad andmeid koguda ja nende põhjal analüüse teha. Pere Sihtkapitali selgituste põhjal on alust uskuda, et valimisse sattunud inimeste isikuandmed on kaitstud ning valimi koostamine ja uuringuandmete kogumine toimus vastavalt heale tavale.