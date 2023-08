Daniil Martikainen-Jarlukovski ⟩ Tegutsematus saadab vaid signaali, et riiki vihkavad inimesed on teretulnud

Lauri Läänemetsal on muidugi täielik õigus selles osas, et inimesed oskavad valetada, ning kui neil palutakse ankeeti täita, siis nad seda võib-olla teevadki (ERR 07.08). See on iseenesestmõistetav. Aga rääkides sellise meetme rakendamise võimalusest, tuleb hoopis vaadata, mis sellest naaberriigis ehk Leedus välja tuli. Tulemus on lausa šokeeriv – sajad tunnistasid avalikult, et toetavad režiimi, mis paneb toime sõjakuritegusid ja unistab nende uue elukoha annekteerimisest.