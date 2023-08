Toomas Jürgenstein ⟩ Õpetaja ülesanne lõhestatud ühiskonnas

Miks inimesed sageli kahte leeri jaganud mustvalge vaade on Eestis ja küllap ka maailmas süvenenud, selleks on minust palju paremaid selgitajaid. Kui vaatan põgusalt näiteks poliitikasse, siis on vastanduste püstitajatel ja nende hoidjatel tavaliselt suurem edu kui mõistliku kompromissi otsijatel. Nõnda võib ainult kahjutundega vaadata minevikku, kui näiteks uute valitsuste saja kriitikavaba päeva põhimõte oli veel jõus.

Ühiskonda lõhestavad teemad jõuavad ka kooli ja loomulikult tõusevad küsimused, kuidas peaks õpetaja nende ilmnemisel toimetama. Näiteks kas ja kuidas peaks õpetaja teatud poliitilise, meditsiinilise või eetilise äärmuse esile tõustes reageerima või missuguse piirini neid ignoreerima? Ja kuidas reageerida nõnda, et see poleks ühe maailmavaate propageerimine? Kuidas jätta õpihimu ka ilmselge rumaluse rääkijale? Loomulikult annan endale aru, et vastavate küsimuste tõusmine on ainespetsiifiline, samas klassijuhatamisel, vahetundides ja õppekäikudel õpilastega suheldes võivad need küsimused jõuda kõigi õpetajateni.