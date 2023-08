Maarja Vaino ⟩ Teadus ja jälgimisühiskond

Ükskord tegime lausa katse. Valisime märksõna, mis oleks üsna spetsiifiline, nii et selle ilmumine mitme inimese sotsiaalmeedia voogu oleks ebatõenäoline. Paar tundi pärast meie jutuajamist ilmus seesama asi, millest olime rääkinud, reklaamina ekraanile. Arusaamine, et kusagil läheduses olevad telefonid justkui kuulaksid meie juttu pealt, ei olnud meeldiv. Aga üllatav see ju ei ole. Sest kus iganes me oma telefonide või nutikelladega liigume – kuidagi on isikustatud reklaamimajandus sellest ikka teadlik.