MIHKEL MUTT ⟩ Kirjanike liidul oleks õige käituda riigimehelikult ja bareljeef teisaldada

Juhan Smuuli bareljeefi saaga ei vaibu, vaid on läinud laiemale ringile. On lugeda näiteks kriitikat suvelavastuse «Ada» ja Tartu Kassitoome kontserdi kohta, mille mõlema puhul Smuul servapidi figureerib.

Indiviidi vaimsed omadused ei pruugi olla ühtviisi arenenud. Näiteks võivad kõige suurema kunstiandega tüübid olla suurimad närukaelad, üks ei sega teist. Ikka juhtub, et oma alal väga silmapaistvad isikud (nt teadlased, maletajad, kirurgid jne) on poliitiliselt lühinägelikud ja/või moraalselt mitte eeskujulikud – nii nagu tavainimesedki. Selle teadmisega on vahel raske leppida, sest silmapaistvalt saavutajalt oodatakse täiust ka muus mõttes.