Maarja Pild ⟩ Skandaalne uuring: sündimuse suurendamine ebaseaduslikult kogutud andmete toel

Õigus isikuandmete kaitsele ja privaatsusele on kõigi isikute põhiõiguseks. Seejuures andmeid seksuaaleluharjumuste, poliitiliste ja usuliste eelistuste kohta loetakse eriti tundlikeks ning nende töötlemine on reeglina isegi keelatud ja seega lubatud vaid piiratud olukordades. See aga tähendab, et selliste andmete kasutamine mistahes uuringu käigus peab olema eriti hoolsalt läbi mõeldud.

Meedias ilmunud selgituste kohaselt paistab aga silma siiras üllatus, et teema sedavõrd palju tähelepanu saab. Ka kehv kommunikatsioon on tekitanud ainult küsimusi juurde.

Palju on tähelepanu saanud väljaütlemine ERR-le, et uuring ei põhjustanud varalist kahju, mille rõhutamine jätab mulje, et teema ei ole asjaosaliste hinnangul sedavõrd tõsine. Peaks aga olema ilmne, et meil on ka muid mõõdikuid kui «varaline kahju». Andmekaitse valdkonnas kaitsemegi inimest eelkõige hingeliste kannatuste ja ebamugavustunde eest, mis tekib, kui me ei tea, kus meie andmed on või milleks neid täpselt kasutatakse. Mittevaraline kahju võib tekkida ka olukorras, kui oleme oma andmed kellelegi usaldanud, aga hiljem selgub, et andmetöötluse seaduspärasus on tõsise kahtluse all.

Viimaks on vastuseta küsimus, miks juba kogutud andmeid ei kustutata?