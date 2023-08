Aat Purje ⟩ Pirital on õnnest puudu veel vaid koertepesula

Jälgides meediakajastust ja avalike suhete ressurssi, mis Pirita linnaosavalitsus on koerteväljaku ettevõtmisse pühendanud, võime rahus tõdeda, et see ongi see viimane asi, mis meil Pirital veel õnnest puudu on. Mis on viga elada linnaosas, kus ei ole üldplaneeringus sätestatud normi järgi puudus mitte 700 koolikohast, vaid hoopis paikadest, kus koeri jalutada.