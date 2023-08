KESKPÄEVATUND ⟩ Ladõnskaja-Kubits: rahastamisskandaaliga on riigile mainekahju juba tekitatud

Presidendi kantselei ja rahandusministeeriumi konfliktis läks olukord käest ära, tõdes Ladõnskaja-Kubits viimase aja ühest enim käsitletud teemast kõneldes. Tema sõnul näitab see, et suhtluskultuuriga on probleeme, kuid samas kiputakse unustama, et ka poliitikud on inimesed.