AK KIRJANDUSKOOL ⟩ Eno Raud jagas mõnusat elutarkust

On vähe raamatute avalauseid, mis igaveseks pähe jäävad. «Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud» on ilmselt üks neist, mida kõik teavad. «Tõe ja õiguse» esimest lauset tuntakse üldiselt ka. Minu jaoks on selliseks ka Eno Raua jutustuse «Päris kriminaalne lugu» avang: «Neid oli kolm.» Kolm sõna, mis on ka esitatud eraldi lõiguna. Kõik. Nii vähe ja samas tohutult palju! Fantaasia hakkab kohe tööle, lugemisõhin haarab endasse ja hakkab lahti rulluma nelja sõbra esimene ühine suveseiklus, kirjutab kirjastaja Lauri Vanamölder.