AK Fookus ⟩ Alamakstud ja ülimotiveeritud: Eesti noortevaldkonna tugisambad

Peaaegu terve protsent Eesti rahvastikust töötab noortevaldkonnas – seda lisaks kooliõpetajatele ja teistele tavakoolide töötajatele. Noortevaldkonnana defineeritakse neid laste ja noorte isiksust kujundavaid tegevusi, millega tegeletakse enamasti pärast kooli huvikoolides, ringides, trennides ja noortekeskustes. Kui õpetajate muredest ja olukorrast tööturul kuuleme üsna tihti, siis noortevaldkonna inimeste töötingimustest ja motivatsioonist pole meil seni head ülevaadet olnud. Tõtt-öelda ei teadnud kuni käesoleva aastani mitte keegi isegi seda, kui palju neid üliolulist tööd tegevaid inimesi Eestis on.

Viimase õppeaasta jooksul uuris Balti Uuringute Instituudi uurimisgrupp haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel välja, kui palju inimesi Eesti noortevaldkonnas töötab, kes nad on, millised on nende töötingimused ja -keskkond ning mis motiveerib neid oma tööd tegema. Eraldi keskenduti tööalase enesearengu võimaluste ja tagasisidesüsteemide uurimisele.

Kui kõige olulisem korraga ära öelda, siis selgus, et noortevaldkonnas tegutsevad väga madalast palgast hoolimata valdavalt lausa ootamatult kõrgelt motiveeritud inimesed, kes on oma töö sisuga põhiosas rahul. Probleemid on väike töötasu, jäigapoolne töögraafik, ülekoormus ja pingeline töö, teatud määral ka tunnustuse ja tagasiside puudus ja valdkonna kehv maine.