AK ⟩ Palju bluffi ja pappi, ahelad ning džäss

Prantsuse kuningate varakambri kõrgesti austatud kontrolöri, Edinburghi John Law’ auks ja mälestuseks – need pisut ootamatud sõnad mälestavad viimases puhkepaigas inimest, kes leiutas börsimulli.

Miks oli see just Prantsusmaa, kus Law sai võimaluse oma finants­alkeemiat katsetada? Sest Prantsusmaa fiskaalprobleemid olid lausa meeleheitlikud. Ägades Louis XIV sõdadest tekkinud meeletu võlakoorma all, seisis valitsus vähem kui saja aasta jooksul juba kolmandat korda silmitsi pankrotiga.