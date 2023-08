Hendrik Alla ⟩ Ita for Ever – hoiame oma suuri inimesi

Ainus, mis meil on, on meie inimesed, ja üks neist suurtest lahkus meie seast selle nädala kolmapäeval. Ita Ever suri 92 aasta vanuselt, ega rohkem pole inimlapsele neid päevi siin maa peal antudki. Ometi tundsime kurba uudist kuuldes vist igaüks: miks just nüüd, miks juba?