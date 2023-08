KRISTIAN JAANI ⟩ Eakas liikleja on tänasel päeval uus normaalsus

Palju on juttu olnud eakatest liiklejatest. Pisut rohkem eakatest sõidukijuhtidest, vähem jalakäijatest. On paratamatu, et eakad on praegu ja tulevikus aina rohkem liikluses aktiivsed osalejad. Ja seda tuleb toetada ning fookus peab olema suunatud sellele, kuidas nii eakatel kui kõigil teistel oleks liikluses oma turvaline koht. Suhtumist, et «eakas on liikluses alati ohtlik, kuna on vana ja üleüldse tuleks neid liiklusest eemal hoida», olla ei tohi, kirjutab sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kristian Jaani.