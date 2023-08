JUHTKIRI ⟩ Halva kommunikatsiooni meistriklass

Tänapäeva moodsat inimest iseloomustab võrgustumine. See tähendab, et ta on mobiilne ning tahab seetõttu kogu aeg olla ühenduses välismaailmaga, mobiili ja e-posti teel. Kui mingil põhjusel võrku ja ühendust pole, on inimene häiritud. Tõsisemate ühenduvusprobleemide puhul on ta veelgi enam häiritud ning nõrganärvilisi võib tabada isegi paanikahoog. Inimene tunneb, et ta ei kontrolli oma elu ja et seetõttu võib vahepeal juhtuda midagi väga halba.