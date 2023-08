AK ⟩ Hariduslik erivajadus ei tähenda tingimata õppimisvõimetust

Lapsevanemana tuleb mul paraku tõdeda, et mitte midagi uut need avastused endas ei sisalda, sest küllaltki suur osa vanematest on koolielu murekohtadele tähelepanu juhtinud juba pikka aega. Seetõttu sai hoo sisse just viimaste poolt erinevatel pedagoogilistel veendumustel tuginevate erakoolide loomine, kuid kindlasti ka teadlik valik näiteks mõne väikese maakooli kasuks. Seni on aga probleemidele viitamine kaasa toonud pigem tülika vanema, mitte olulise ja arvestamist vääriva arvamuse omaja tiitli.