George P. Kent ⟩ Venemaa peab lõpetama toiduainete relvana kasutamise

BSGI on ÜRO ja Türgi vahendusel sõlmitud aastapikkune kokkulepe, mille eesmärk on tagada teravilja ja muude toiduainete tarned Ukraina sadamatest. Leppe raames on tarnitud umbes 33 miljonit tonni Ukraina teravilja ja toiduaineid, see teeb 18 miljardit leivapätsi. See aitas stabiliseerida ja vähendada toiduainete hindu peaaegu 20 protsendi võrra pärast seda, kui hinnad tõusid Venemaa täiemahulise sissetungi järel Ukrainasse.