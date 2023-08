Paul Keres ⟩ Mis on faktikontroll ja mis arvamuskontroll?

Juulikuu viimasel päeval avaldas väljaanne Delfi järjekordse «faktikontrollina» pealkirjastatud artikli (FAKTIKONTROLL Ministrid ei saa omavoliliselt automaksu täiendavalt tõsta), mille autor on Marta Vunš. Selles artiklis võetakse luubi alla Eesti Autoomanike Liidu Priit Tammeraiu Facebooki postitus, kus Priit Tammeraid avaldas arvamust, et automaksu kehtestamisega praegu kõne all olevas sümboolses määras luuakse tegelikult seaduses tingimused selle tõstmiseks tulevikus rahandusministri poolt ning see läheb maksu igakordsel kergitamisel mööda parlamentaarsest debatist. Priit Tammeraid viitas seejuures rahandusministeeriumis peetud ümarlauale, kus sellist õigustehnilist lahendust oli arutatud.