Indrek Schwede ⟩ Jalgpall uurib naiste positsiooni ühiskonnas

Käimasolev naiste jalgpalli MM on üles tõstnud mitmeid probleeme alates sellest, et FIFA auhinnafond (110 miljonit dollarit) on ainult veerand meeste MM-finaalturniiri omast kuni selleni, et naised vajavad spetsiaalselt nende jalale disainitud jalgpallisaapaid: meeste putsade kasutamine võib muuta naised vastuvõtlikumaks traumadele ja kroonilistele vigastustele.

Naiste jalgpall on viimase tosinkonna aasta jooksul leidnud aina suuremat kajastust ka akadeemilises kirjasõnas. See on suur edasiminek, arvestades, et sada aastat tagasi oli naiste jalgpall sisuliselt keelatud. Ometi andis I maailmasõda näiteks Inglismaa naistele võimaluse näidata, et ka nemad suudavad köita masse. Sõtta siirdunud mehi asendas tehastes miljon naist. Nende seast võrsusid naiskonnad, kes hakkasid täitma meestest jäänud lünka ka jalgpallis. Tuntuimaks naiskonnaks tõusis tehaselt nime saanud Dick, Kerr Ladies.