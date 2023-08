Jüri Kotšinev ⟩ Ei Donbass ega Krimm saa Ukraina seisukohalt kuidagi venelastele jääda

Enne Peterburi kohtumist Putiniga külastasid Aafrika riikide delegatsiooni liikmed (Zambia, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Egiptuse, Kongo, Senegali ja Komoori Saarte Liidu esindajad) 17. juulil Kiievit. Enne seda oli aafriklaste delegatsioon külas olnud Poolal, keda peeti Ukraina võtmeliitlaseks kollektiivse lääne poolt. Nad tutvustasid ukrainlastele ja enne seda poolakatele oma rahuplaani. Sama plaani tutvustamisega sai Aafrika riikide esindus maha ka Peterburis toimunud kohtumisel Putiniga. Selle rahuplaani luges Putinile ette Lõuna-Aafrika Vabariigi president Cyril Ramaphosa. Rahuplaani mõte seisnes kokkuvõtvalt tõdemuses, et sõda on halvem kui rahu ja läbirääkimised on paremad kui lahingutegevus. Putin kuulas selle kümnepunktilise plaani ära ja palus võimalust öelda «mõned sõnad» selle kohta, miks üldse Peterburis kokku saadi.