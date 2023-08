JUHTKIRI ⟩ Pankade kasumite maksustamisega ei tasu tormata

Poliitikas on tihti nii, et tuleb valida kahe halva vahel. Esimene halb on muidugi see, et pankade hiigelkasumid riivavad rahva õiglustunnet. Inflatsioon on vähendanud inimeste sissetulekuid ja seega vaadatakse hämmastuse ja ärritusega Eestis tegutsevate pankade poole, mis võivad sel aastal kokku saada kasumit 1,1 miljardit eurot. Eelmisel kolmel aastal jäi pankade netointressitulu alla 600 miljoni euro – kasv on olnud märgatav. Kasum on tulnud asjaolust, et keskpangad on tõstnud suure inflatsiooni tõttu intresse ja selle pealt on pangad tulu teeninud.

On ka õige, et Euroopas on mitmel pool pankade kasumitele kehtestatud makse, mis on seotud just suurenenud intressidelt tekkinud tuluga. Nn solidaarsusmaks pankadele on kehtestatud näiteks Hispaanias, Ungaris, Tšehhi Vabariigis ja Leedus. Pankade kasumit üritas 40-protsendilise määraga maksustada hiljuti ka Itaalia, kuid see plaan sai aktsiaturgudel juba tagasilöögi ja praeguseks on Itaalia valitsus esialgsest kavast taganenud.

Kuid Eesti ei pea tegema ilmtingimata kõike seda, mida Euroopas tehakse. Niikuinii on krediidiasutustel kohustus maksta avansilist tulumaksu. Nüüdne lisamaks võib anda hoobi stabiilsusele pangandussektoris.

Põhiline probleem, mis on seotud pankade kasumi maksustamisega, peitub siiski asjaolus, et mõnes mõttes on Eesti rinderiik. Ehkki Eestis ei toimu aktiivset sõjategevust, vaatavad nii mitmedki lääne ettevõtted ja poliitikud Eestile kui sõjatsoonile.