KAIDO KÜNNAPAS ⟩ Pankade solidaarsusmaks – sööme tordi ära nii, et tort jääb alles?

Seetõttu on ka loogiline, et täna arutavad mitmed Euroopa riigid seda, kas kehtestada pankadele nn windfall-maks – solidaarsusmaks kriiside tõttu teenitud ebamõistlikult suurelt kasumilt. Sai see meetod ju eelmisel aastal energiaettevõtete kasumi ümberjagamiseks läbi proovitud ja põhimõtteliselt toimis.