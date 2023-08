Jutt ebaõnnestunud naljast on viigileht, mis mitte midagi varjata ei saa. Institutsioonid vajavad saneerimist, et taastuks mingigi usalduskrediit.

Jah, ka presidendi sisenõunik võib kogemata teha halba nalja, kuid elukogenud inimesena saaks ta sellest kohe aru. Ega läheks sama nalja uuesti tegema. Aga Toomas Sildam läks. Suurte kogemustega sisepoliitika ajakirjanikuna ta ilmselt adus, et sellise jutuga võib poliitikute juurde minna. Et sellele pakkumisele võib olla kuulajaid kõrvu. Et ta võib ministrile «sidruneid joonistada», kui kasutada üht kauget paralleeli.