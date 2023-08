Presidendi kantselei ja rahandusministeeriumi ümber tekkinud diskussioon võimalikust mõjutamiskatsest on tõstatanud taas teema, et sellised asjad saavad üldsegi juhtuda seetõttu, et sõltumatud põhiseaduslikud institutsioonid sõltuvad ometigi rahastuses vabariigi valitsusest. Juba on ka tehtud ettepanek seda korraldust muuta, seega Postimees uuris, milline on meie poliitikute nägemus selles osas.