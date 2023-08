Ester Karuse ⟩ Eesti riigi hädad on ajale jalgu jäänud maksupoliitika tagajärg

Selle asemel, et lahendusi leida, on mindud mugavama lahenduse teed ja korratakse vana mantrat: raha ei ole! Tegelikult ma ei imesta, kui see väide tõele vastab, kuid valitsuse juhtivpartei esindajad peavad seejuures endale ausalt tunnistama, et just nemad on praeguse masendava olukorra arhitektid. Reformierakonna kanda on olnud peaministri ja rahandusministri portfell alates 2021. aastast ning enne valimisi langetatud vastutustundetute otsuste kibedaid vilju saame nüüd üheskoos maitsta.