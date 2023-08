Fotograaf Taavi Sepp käis eelmisel nädalal Portugalis ja avastas seal enda joks palju põnevat, millest kirjutab ka Postimehe Elu24 portaalis. Tema meelest on «sealne kõrge automaks» loonud olukorra, kus tänavail on vaid väiksed ja vaiksed autod. Ja ta tahaks, et ka Eestis teeks automaks sama.