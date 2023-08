Sõjalise agressiooni kasutamine rahvusvahelise poliitika meetmena viitab poliitilise süsteemi väärarengutele; need on aga omakorda seotud kultuuri ja väärtustega, millel see süsteem rajaneb. Osa neist on muutuste survele vastupidavad ning soovi korral võibki Vene imperialismi ja kolonialismi lätted ajas üsna kaugele tagasi viia.