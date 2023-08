JUHTKIRI ⟩ Riigikogu peab taastama töövõime

Meenutame, et peale valimisi lahvatas riigikogus seninägematu teravusega vastasseis. Teerullipoliitikat ja obstruktsiooni on Eesti parlamendis nähtud ka varasematel aastakümnetel, kuid nüüd viidi mõlemad tööriistad äärmuseni. Valitsus soovis esitada parlamendile kõigi oluliste maksuotsuste kobareelnõu, opositsioon vastas obstruktsiooniga juba istungi päevakorra kinnitamise faasis, et istungit polekski võimalik rakendada, ning jätkas suure hulga parandusettepanekute esitamisega ka istungite jooksul.

Viimaks lahendas valitsus ja koalitsioon parlamentaarse punnseisu viisil, et kõik vaidlusalused eelnõud seoti valitsuse usaldushääletustega. See on meetod, mille kohta vastuvõetud eelnõusid Kadriorus kinnitanud president Karis ütles, et ta ei soovi seda enam eriti näha.

Hetkeolukorra võib kokku võtta järgnevalt. Koalitsioon soovib naasta riigikogu tavapärase töörütmi juurde, sest peale kaklust enam rusikatega ei vehita. Opositsioon on aga leppimatu, sest nad suutsid protsessi küll venitada, kuid lõpptulemust muuta mitte. Antud juhul võttis võitja kõik. Demokraatlikus riigis tuleks aga eelistada läbirääkimisi ja kompromisse.

Muidugi on kumbki pool alates valimistest kinnitanud, et teise poolega pole võimalik läbi rääkida. Ent läbirääkimistele pole alternatiivi. Või siiski?

Opositsiooni seas on tekkinud idee, et obstruktsiooniga venitades võiks jõuda olukorda, kus riigieelarve jääb vastu võtmata, mis kutsub automaatselt esile erakorralised valimised. On põhjust arvata, et peale eba­populaarseid maksutõuse oleks erakorraliste valimiste tulemuseks teistsugune riigikogu.