Hillar Petersen ⟩ Kuue lapse isa nägemus: kuidas sündimusega taastetasemele jõuda

Aastaid on poliitikud nii meil kui ka mujal Euroopas rahvastikutaastele ja eriti otsesõnu sündimusele lähenenud ettevaatlikult. Või kui mõni ongi julgenud piisava järelkasvu tagamisest rääkida, on teised sama varmalt tõtanud kinnitama, et on nagu on, ega me suurt midagi teha ei saa. Kas nüüd, mil sündide arv on rekordmadal ja ühtlasi saanud üha selgemaks, et sündimust on võimalik positiivselt mõjutada ning rahvas seda ka üldiselt toetab, on meil õigust veel vanadest dogmadest kinni hoida? Kui sedavõrd suur hulk eestimaalasi peab sündimuse suurendamist oluliseks, oleme suisa kohustatud mõtlema, mida me selles osas teha saame.