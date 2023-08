Ingmar Kurg ⟩ Unistus suitsuvabast Eestist jõuab lähemale

Pooled suitsetajad soovivad suitsetamisest loobuda, aga ainult vähestel õnnelikel õnnestub sellest päevapealt loobuda. Proovitakse korduvalt, kuid vannutakse sageli suitsunäljale ikkagi alla. Samas on suitsetajaid, kes on leidnud enda jaoks sobivaima viisi sigaretid igaveseks maha jätta. Viimase kahe aasta jooksul on 11% suitsetajatest edukalt suitsetamisest loobunud.

Kui kahe aasta eest tutvustati Eestis täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuringut, oli pilt ikka üsna suitsune. Suitsetajate osakaal oli kasvama hakanud ja unistus suitsuvabast Eestist kättesaamatumaks muutunud. Tänavu on põhjust rõõmustada, sest viimase kahe aastaga on olukord vastupidiseks muutunud, paljudel suitsetajatel on õnnestunud tervist kahjustav pahe maha jätta ja suitsetajate osakaal ühiskonnas on taas langustrendis.