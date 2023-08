Toomas Uibo ⟩ Poisid, papp on siin, lennake selle eest kuhugi!

Riikliku lennufirma Nordica nimi on olnud nüüd juba nädalapäevad kõigil huulil. Ettevõtte nõukogu sõnul on 7,2 miljoni eurone šokikahjum sellise kaliibriga, et likviidsuskriisis vaevleva lennufirma ümberpööramiseks kulutatakse 1,1 miljonit eurot suures rahahädas oleva lennufirma raha. Lisaks sellele ostetakse sisse erikontroll, kel puudub suure tõenäosusega teadmine lennundusäri loogikast ja eripärast. Lennufirma viimastest finantsaruannetest nähtub, et kahjum on tekkinud kõigest mõne kuu jooksul ja suures osas ilmselt väliste mõjude tõttu. Minule teadaolevalt said kahjumi põhjustanud probleemid juba juuli alguseks lahendatud.