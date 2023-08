Eesti ettevõtted ja EAS on ikka otsinud Aasiasse uut või uusi sihtturgu/turge, kus Eesti ettevõtjaid järjele aidata. Viimati kuulsin, et pilk on jäänud peale kommunistlikule autoritaarsele Vietnamile, mida EAS kirjeldab suisa nii, et «Kagu-Aasias virvendab Vietnami täht».

Selle kommunistliku režiimi asemel soovitaksin siiski pilgu pöörata vaba ühiskonnaga Taiwanile, mis jagab Euroopa Liiduga samu väärtusi. ELi riikide ettevõtted on Taiwani suurimad investeerijad. 20 miljoni elanikuga Taiwan on ELi 12. kaubanduspartner ning EL on Taiwanile 4. kaubanduspartner. Kaubavahetuse maht on üle 73 miljardi euro aastas. Taiwani on tehtud ELi ettevõtete investeeringuid 50 miljardi euro eest. Näiteks Soome, Taani, Austria, Holland jmt ekspordivad Taiwani rohkem, kui sealt impordivad.