JEVHEN TSÕBULENKO ⟩ Kas sõda Ukrainas on Putini või vene rahva kätetöö?

Kui Vene-Ukraina sõja kümnendal aastal, pärast poolteist aastat kestnud täiemahulist sissetungi, jätkab keegi väitmist, et see on Putini sõda ja vene rahval pole sellega justkui midagi tegemist, kerkib üksnes veel teravamalt üles küsimus, kas inimlikul infantilismil on piiri. Seda enam, et niisugust teesi propageerib aktiivselt Venemaa «liberaalne» pseudoopositsioon ja see on meie läänepartnerite seas endiselt üsna populaarne, kirjutab jurist ja publitsist Jevhen Tsõbulenko.