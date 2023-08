Juhtkiri ⟩ Mõjuvõimuga kauplemine pole naljakas

Põhimõtteliselt on tegemist situatsiooniga «sõna sõna vastu», kus me ei pruugi kunagi päriselt teada saada, mida osapooled rääkisid. Mõningaid fakte me siiski teame.

Esiteks, mõni allikas on pidanud oluliseks avalikkusele rääkida, et niisugune kauplemine toimus. Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks on Postimehele kinnitanud, et tema sai Sildami jutust aru kui kauplemisest. Sildam eitab seda.

Teiseks, presidendi kantseleil on raha puudu ning tuleb ära jätta visiit Austraaliasse, mis teeb välisministeeriumile meelehärmi.

Järgnev arutlus on juba faktide interpretatsioon. Kui niisugune kauplemine toimus, on tegemist äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga, mis ei ole sobilik demokraatlikkusse Euroopa Liidu riiki. See on autoritaarne suhtumine võimupositsiooni ja selle kuritarvitamisse.

Presidendi kantselei on Peep Jahilo isikus kinnitanud, et sellist kauplemist pole olnud. Samas on ta lisanud, et on «pannud poliitikutega igapäevaselt suhtlevatele kantselei ametnikele südamele, et selles suhtluses puuduks ülevoolav mängulisus või iroonia kasutamine retoorikavõttena, mida võib lõpuks mitmeti, ka eksitavalt tõlgendada».

