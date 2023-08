LEA DANILSON-JÄRG ⟩ Sündimuse kasv on muutunud eestlastele oluliseks. Kuidas seda saavutada?

Esmaspäeval üle Eesti meediavälja levinud küsitlusest selgub et sündimuses taastetaseme saavutamist peab riikliku eesmärgina oluliseks 77 protsenti ning ebaoluliseks 17 protsenti Eesti inimestest. See näitab, et kahanemist rahva ja riigina on hakatud ühiskonnas rohkem teadvustama. Küllap on sellele kaasa aidanud ka viimase aasta jooksul lahti rullunud poliitiline vastaseis peretoetuste teemal ning sellega kaasnenud meediatähelepanu.

Võrreldes numbreid Pere Sihtkapitali rahvastikubaromeetri uuringu tulemusega aastast 2021, võib aimata, et faktid liiga madala sündimuse ning selle raskete tagajärgede kohta on jõudnud oluliselt laiema ringi inimesteni. Toona leidis vaid 58% vastanutest, et Eestis sünnib rahva kestmiseks liiga vähe lapsi, ülejäänud olid vastupidisel arvamusel või ei osanud vastata. Kahtlemata on oluline, et teadlikkuse kasv sedavõrd fundamentaalse probleemi osas jätkuks ka tulevikus. Samuti on oluline, et jätkuks ka arutelu sündimuse toetamise vajaduse ja võimaluste üle.