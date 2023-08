Rando Värnik ⟩ Kas võime kliimamuutuste tõttu nälga jääda?

Vaatame esmalt suurt pilti. Inimeste arv maakeral suureneb, eelmise aasta novembrikuus ületas see juba kaheksa miljardi piiri. Järelikult on vaja toota üha rohkem toitu. Kliima soojenemine ja äärmuslikud ilmastikuolud on aga pannud toidutootmise surve alla – probleemiks on sagedased kuumalained, põud ning ulatuslikud metsa- ja maastikupõlengud. Mitte ainult kaugel Aafrikas, vaid ka siinsamas Euroopas. Teisalt võivad põllumajandussaake kahjustada üleujutused.