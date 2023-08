VÄRSKE UURING ⟩ Sündimuse tõstmine läheb korda 77 protsendile eestlastele ja pea kõikidele erakondadele

Sündimuse taastetase tähendab, et peres on keskmiselt üle kahe lapse, ehk lapsi on sama palju kui lapsevanemaid. Sel juhul on laste põlvkond sama suur kui nende vanemate põlvkond ja riigi rahvastik saab väheneda või suureneda vaid rände mõjul. Praegu on keskmine saadavate laste arv Eestis 1,8. See tähendab, et Eesti rahvastik kahaneb iga põlvkonnaga loomulikul teel ligi 10 protsenti. Taastetasemele vastav eesmärk oleks keskmiselt 2,06 last peres.